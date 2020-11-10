قطاع البنوك يقود مكاسب البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

قاد قطاع البنوك مكاسب البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسط الأنباء الإيجابية بشان لقاح "كوفيد-19".









وارتفعت أسهم البنوك بنحو 4.4 بالمائة، في حين تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.9 بالمائة.





ويأتي أداء الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع بلغت نسبته 4 بالمائة في جلسة الأمس على خلفية إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أن نتائج التجارب أظهرت فاعلية تتجاوز 90 بالمائة للقاح فيروس كورونا.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح ومبيعات "أديداس" خلال الربع الثالث، لكنها تجاوزت التوقعات.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 4 سنوات.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 384.4 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.8 بالمائة إلى 6296.8 نقطة.





فيما زاد "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة عند 13163.1 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 5413.9 نقطة.