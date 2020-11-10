مصرع "ربة منزل" دهسها قطار بمحطة ببا ببني سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقيت "ربة منزل" مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، دهسها قطار بمحطة السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتصادم قطار بشخص "سيدة" بمحطة السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب المحافظة، ما تسبب أدى لوفاتها فى الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة تدعى "علوة ع.ي" 52 سنة، ربة منزل، تقيم مركز ببا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

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