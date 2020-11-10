الشئون الوقائية بالصحة: رفع كفاءة مستشفيات الحميات والعزل استعدادًا للموجة الثانية







وقال "عبد الفتاح" في لقائه عبر زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هناك زيادات في أعداد الإصابة بكورونا خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أنه يتم العمل على 8 محاور متكاملة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، موضحًا أن هناك لجنة علمية مشاركة من أطباء وزارة الصحة تعقد اجتماعات دورية لتحديث بروتوكولات العلاج في ضوء المستجدات.



وأوضح أن الإصدار الرابع لبروتوكولات العلاج هي استكمال للإصدارات الثلاث الماضية لضمان فورية إعطاء العلاج والتعامل مع الحالة بالصورة التي تضمن علاج المريض بصورة فعالة مع تدريب الأطباء عليه.



وأوضح أن تغيير الفصول وخاصة التحول من فصل الصيف والخريف إلى فصل الشتاء يساعد على تنشيط بعض الأمراض الفيروسية ومن بينها فيروس كورونا خاصة في شهريي يناير وفبراير المقبلين.



وأضاف أن هناك 27 غرفة لإدارة أزمة الجائحة، لافتًا إلى أن التواجد في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية هي الأكثر مناطق نقل العدوى خاصة في ظل عدم ارتداء الكمامة.



وتابع أنه يتم تدريب القوى البشرية على بروتوكول العلاج وإجراءات مكافحة العدوى، مشددًا على أن جميع المؤسسات تشارك في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ويجب عدم انسياق المواطنين وراء الشائعات خاصة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أكد محمد عبد الفتاح، رئيس إدارة الشئون الوقائية بالصحة، على استعداد جميع مستشفيات الوزارة للموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفيات الحميات والعزل.