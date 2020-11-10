ميسي ينافس نجمي بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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اختير كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، وجينيفر إيرموسو لاعب الفريق الكتالوني، ضمن ضمن المرشحين لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2020 ضمن جوائز القمة العالمية لكرة القدم التي تقام سنوياً.


وينافس ميسي ثنائي بايرن ميونخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش، على جائزة أفضل لاعب. بينما تتنافس إيرموسو مع الدنماركية بيرنيل هاردا (تشيلسي الإنجليزي)، والفرنسية ويندي رينار (أوليمبيك ليون الفرنسي).

 يذكر أن نسخة العام الحالي لمنتدى القمة العالمية للعبة الذي تنظمه مدريد سنويا، ستقام عن بُعد بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.

 وسيعلن منظموا منتدى صناعة كرة القدم في العالم عن الفائزين في كل فئة يوم 16 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، بينما سيتم تسليم الجوائز خلال الملتقى الافتراضي (WFS Live)، الذي سيقام خلال الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.

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ميسي ليفاندوفسكي كيميتش برشلونة

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