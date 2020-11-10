نشأت الديهي: تركيا تستفيد من الدعارة 4 مليارات دولار سنويًا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تستفيد من الدعارة سنويا 4 مليار دولار.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان لو صادق عليه أن يمنع الدعارة والمثلية الجنسية في البلاد، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تشبيه بخليفة المسلمين فكيف أن يكون خليفة ويبيح الدعارة والمثلية الجنسية في البلاد؟ كما أنه بعث ببرقية تهنئة للرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن.

وأشار الديهي إلى أن فضيحة الإخوان المسلمين في الأخرة ستكون أكبر من الدنيا، مضيفا أن هؤلاء يكرهون الجيش ومصر وهم أكثر ناس فاسدين.

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