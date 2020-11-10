لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على الشائعات التي طالت الفنانة الكبيرة "عبلة كامل " خلال الساعات الاخيرة بأنها تصارع مرض السرطان، قائلة: "بقالها فترة طويلة مختفية عننا، ووحشانا جدًا وفجأة ظهرت شائعات كثيرة عن مرضها، لكن أسرتها الحمد لله نفت هذه الانباء وقالت أنها بخير.. والسؤال هنا في القصة دي ليه ؟ ليه الشائعات المؤذية ؟".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "ليه بنحب نؤذي الناس ونجرحها ربنا يديها الصحة يارب.. ولو فرضنا أنا كانت لا قدر الله مريضة، لماذا قررنا أن نكون بهذه القسوة على نجوم أحبنناهم وامتعونا كثيرًا ؟.. أحيانا بحس بوجود مشاعر متناقضة بين النجوم والجمهور بين الحب والكره، بيحبوهم صحيح ولما بيشوفهم بيحبوا يسلموا عليهم ويتصوروا معاهم، لكن لو ظهر خبر بينتشر بشكل غريب وسريع ويتسابق الناس في نشره ".



وتابعت: "إرحموا الناس حتى لو كان الخبر صحيحًا وحقيقيًا، وأنا متمسكة بتصريحات اسرتها إنها بخير لكني أفترض أنهو لو كان حقيقيًا فلماذا لانرحم الناس ؟.. هناك اسئلة كثيرة عن النفوس مش ببقى قادرة أجاوب عليها ولا أفهمها ؟.



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كشف الفنان أحمد كمال، حقيقة الأنباء المتداولة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة طليقته الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان.





كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.



كان أحد المواقع الاخبارية أنباءًا منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وهو في مراحله الأخيرة.







وأشار الموقع إلى أن النجمة لم تفصح عن المرض إلا في محيط عائلتها.



كان الفنان أحمد كمال، رد مؤخرًا على شائعات تدهور صحة طليقته الفنانة عبلة كامل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها لا تهتم بهذه الشائعات وتطلب منه الرد نيابة عنها، مؤكدا أن جميع ما أشيع مجرد كلام فارغ.



وعبر خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، عن دهشته الشديدة إزاء الحسابات الوهمية التي تروج لشائعات تدهور حالة عبلة كامل، وتنسب تصريحات كاذبة منسوبة لإحدى الفتيات التي تدعى انها ابنة الفنانة.



وأشار إلى أنهم كذبوا أكثر من مرة خبر اعتزالها الفن الذي اجتاح السوشيال ميديا قبل فترة، وذهبت الفنانة لوزارة الداخلية لتقديم بلاغ.