نقل 60 بائع من سوق النزهة إلى شارع عزيز المصري بعين شمس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من نقل سوق النزهة الموجود بمنطقة الجراج بشارع 6 أكتوبر مع جسر السويس لتوسعة الطريق.



وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء فى تسكين عدد 60 بائع فى الموقع الجديد بشارع عزيز المصرى بعين شمس وسيتم تسكين باقى الباعة وعددهم 100 بائع غدا.


وقال صابر إن هذا الموقع مؤقت لحين إنشاء سوق جديد يضم كل الباعة الموجودين بمنطقة الجراج.

 

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