عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعب بعد الحكم الذي صدر ضده اليوم بتأييد حبسة لمدة شهر وكفالة 500 جنيه بتهمة التشاجر مع زوجته.

وقال المصدر إن صالح جمعة لاعب الأهلي لجأ إلى أحد المحامين منذ ساعات قليلة وعقب صدور الحكم ضده، وقام بمنح التوكيل إلى المحامي للمتابعة القضية.

وأضاف المصدر بأن محامي صالح جمعة سيقوم بالاستئناف على الحكم الذي صدر اليوم، حيث أنه غيابي ومن الدرجة الأولى ويتم إيقاف التنفيذ فور التقدم بالاستئناف.

وتابع المصدر بأن اللاعب مستمر في مشاركته بالتدريبات الجماعية لفريق الأهلي واستعداد الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك المقبلة يوم 27 نوفمبر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن صالح جمعة غير معرض للحبس واللاعب سيواصل تدريباته مع النادي الأهلي بشكل طبيعي.

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