عاجل - استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استقالة رئيسه جريج كلارك، وذلك بعد تصريحاته المثيرة بشأن اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.



وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن كلارك رحل بشكل رسمي عن منصبه وسيتولى بيتر ماكورميك المهمة خلفه له بشكل مؤقت ولكن فوري، مشيرا إلى أنه "بدأ إجراءات تحديد وتعيين الرئيس الجديد في الوقت المناسب".



وأوضح كلارك أنه "وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول" عند اتخاذ قرار الاستقالة، مضيفاً أنه "فكر طويلاً" في هذا القرار، مقدما اعتذاره مجدداً على تصريحه المثير للجدل.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن كلارك اعتذر للاعبين أصحاب البشرة السمراء بعد أن تلفظ بكلمة "اللاعبين الملونين" لدى حديثه أمام مجلس النواب عن التنوع.



وأشار كلارك إلى أن لم يكن من المناسب بالنسبة له استخدام كلمة "اللاعبين الملونين".

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