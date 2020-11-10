80 % من الشعب المصري استخدم التجارة الالكترونية خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن 80% من الشعب المصري إستخدم التجارة الالكترونية خلال أزمة كورونا، وهذه التجارة تشمل إتمام أي عملية للبيع أو الشراء من خلال أي وسيلة عن بعد.

وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الجهاز أطلق حملة لتوعية المستهلك بعدم شراء أي منتجات من على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بمعلومات واضحة، وحقه في الحصول على فاتورة سواء من خلال الواتس اب أو الإيميل، مشيرًا إلى أن الجهاز يحيل المخالفين على المواقع إلى النيابة من خلال الرقم الذي تواصل معه المستهلك.


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قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن مبيعات التجارة الإلكترونية حققت أرقامًا قياسية في الربع الثانى من عام 2020، لترتفع لأكثر من 80% في مصر مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، وذلك حسب بيانات شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.

وأكد "متولي" في بيان له اليوم، أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي، فالسواد الأعظم من القائمين على التجارة الإلكترونية يعملون خارج المنظومة الضريبية، فالمواطن يطلب المنتج من خلال الهاتف أو من خلال الإنترنت، ويأتى إليه المندوب فيدفع الأموال مباشرة لمندوب الشركة أو العلامة التجارية دون أن تدخل هذه المبالغ تحت رقابة ضريبية وبالتالى تكون معظم أنشطة التجارة الإلكترونية خارج المنظومة ولا تسدد الضرائب المستحقة للدولة.



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