مستشار وزير المالية: 34 مليار دولار حجم التجارة الالكترونية هذا العام

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قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب، إن التجارة الاليكترونية أصبحت واقعا نتعايش معه يوميًا سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات.



وتابع" يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن التجارة الالكترونية قد تحدث داخل المواقع المحلية، وهذه المواقع خاصة للضرائب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثلها مثل أي شركة متواجدة على أرض الوطن، أما المنصات الالكترونية الغير متواجدة في مصر، فيدور حولها الكثير من الجدل حول إمكانية اخضاعها للضرائب.



وأشار إلى أن التجارة الالكترونية من المقدر أن تصل لـ34 مليار خلال العالم الحالي، و48 مليار دولار في العام المقبل، مضيفًا أن بعض الشركات تستخدم التجارة الالكترونية للابتعاد عن نظر الدولة والتهرب الضريبي.



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قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، إن مبيعات التجارة الإلكترونية حققت أرقامًا قياسية في الربع الثانى من عام 2020، لترتفع لأكثر من 80% في مصر مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، وذلك حسب بيانات شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.



وأكد "متولي" في بيان له اليوم، أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي، فالسواد الأعظم من القائمين على التجارة الإلكترونية يعملون خارج المنظومة الضريبية، فالمواطن يطلب المنتج من خلال الهاتف أو من خلال الإنترنت، ويأتى إليه المندوب فيدفع الأموال مباشرة لمندوب الشركة أو العلامة التجارية دون أن تدخل هذه المبالغ تحت رقابة ضريبية وبالتالى تكون معظم أنشطة التجارة الإلكترونية خارج المنظومة ولا تسدد الضرائب المستحقة للدولة.

