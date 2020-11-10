محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات ومدفن صحي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال إنشاء 3 مصانع بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، ومدفن صحي بمركز بلطيم وذلك بحضور الدكتورة هبه ذكي، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للشئون الفنية والمهندسة رشا كامل استشاري المعايير المصاحبة بالبرامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد إسماعيل استشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظ كفر الشيخ،والمهندس هشام فتحي صالح، مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.

كما تم مناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها بالمحافظة ومنها تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومعاينة مواقع المصانع الجديدة بدسوق وكفر الشيخ ومطوبس، ومعاينة مواقع التخلص من المخلفات بمطوبس وبلطيم، كما وجه محافظ كفر الشيخ بعمل جدول زمني لتلك الأعمال.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه جاري استكمال أعمال انشاء الـ 3 مصانع والمدفن الصحي، مشددًا علي سرعة الانتهاء في البدء في إنشاء تلك المصانع والمدفن الصحي، لحاجة المحافظة والأهالي لتحسين وتطوير منظومة النظافة، موجهًا بعمل جدول زمني لتحديد الانتهاء من تلك الأعمال، لافتًا إنه تم استلام أرض مصنع مدينة كفر الشيخ من وزارة الزراعة، لإقامة مصنع تدوير القمامة عليه.

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