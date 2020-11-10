تشمل 6 شركات و4 أفراد.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على النظام الإيرانى، بعدما أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضى، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.



عقوبات أمريكية جديدة



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية.



وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة 6 شركات و4 أفراد، حيث حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة من 6 شركات، و4 أفراد، سهلوا شراء السلع الحساسة، بما فى ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكى، لصالح شركة إيران للاتصالات "ICI"، وهى شركة عسكرية إيرانية، مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.



وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشركات التى شملتها عقوبات واشنطن، شركة "Hoda Trading"، وشركة "Proma Industry"، وشركة "Industry Co. Soltech"، وشركة "Naz Technology Co"، وغيرها.



وقال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين إن "النظام الإيرانى يستخدم شبكة عالمية من الشركات، لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار"، مضيفا: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون فى دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة".



دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ



يأتى ذلك، فيما كانت واشنطن قد أعلنت فى أواخر شهر سبتمبر الماضى، عن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.



وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى تغريدة له، عبر حسابه لرسمى على موقع "تويتر" إن الولايات المتحدة قادت وستمنع تهريب الأسلحة من قبل إيران، مضيفا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد أنه سيتم حرمان إيران من الموارد، ولن يُسمح لها بالقيام بأعمال تجارية فى العالم، كما لن يُسمح لهم بتكوين الثروة ذاتها التى تدمر فرصة السلام.



وتابع بومبيو: "بدلا من انتظار تهديد إيران للعالم، تتخذ واشنطن إجراءات كاسحة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم من الحصول على سلاح نووى، ويشمل ذلك فرض عقوبات على 25 كيانًا وأفرادًا"، مضيفا: "نحن نحافظ على سلامة الأمريكيين ومواطنى العالم".



وطالب بومبيو الدول الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود المعاد فرضها على إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة، مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين.



عقوبات تستهدف برنامج طهران النووى والعسكرى



وفى يوم 21 سبتمبر الماضى، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، تستهدف برنامج طهران النووى والعسكرى.



وقال وزير الخارجية الأمريكى إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محورى فى أنشطة تخصيب اليورانيوم.



واستهدفت العقوبات الأمريكية التى فُرضت لتقييد الصادرات، 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانى، كما أدرجت 5 علماء إيرانيين على قائمة العقوبات.



وشملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الذى يقيم علاقات وثيقة مع النظام الإيرانى.



عقوبات أمريكية على قاضيين إيرانيين



وفى يوم 24 سبتمبر الماضى، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين بإيران، بسبب ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى بيان له، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين، أبرزهم: القاضى سيد محمود الساداتى، الذى حكم بالإعدام على المصارع الإيرانى نويد أفكارى، والقاضى محمد سلطانى، بالمحكمة الثورية فى مدينة شيراز، ومدير سجن عادل أباد.