تحصين 35 ألف طائر من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 35300 طائر، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 8 أسواق، و12رياشة، ومعاينة مزرعتين، وسحب 26 عينة ما قبل البيع.

كما تم استخراج 3 تصاريح نقل طيور، وشهادة أمان حيوي بإجمالي 5000 طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
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‏وأكد الدكتور أيمن عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

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