تموين كفر الشيخ: ضبط 700 لتر مبيدات زراعية "فاسدة"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء حملات تفتيشية مفاجئة علي الأسواق والمخابز والتجار التموينين.

شارك في الحملة رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح، أعضاء الرقابة التموينية، بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت الحملات عن ضبط محل مبيدات زراعية، بقرية الشهابية بدائرة مركز البرلس، وعُثر بداخله علي 525 لتر مبيدات زراعية، و69 عبوة مبيد زراعي، وجميعها منتهية الصلاحية.

كما ضبطت 200 لتر مبيدات زراعية، منتهية الصلاحية، معبأة في جراكن سعة الجركن 20 لترًا، داخل محل مبيدات زراعية، بقرية المعدية القبلية التابعة لمركز البرلس، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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