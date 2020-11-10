شبان قنا يبدأ ودياته استعدادا لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

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قرر كمال الزين، المدير الفني لشبان قنا، خوض الفريق الأول لكرة القدم وديتين، قبيل بدء الموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد لموسم 2020/2021.



وقال كمال الزين، خلال تصريحاته لـ"الفجر الرياضي"، تقرر خوض وديتين خلال هذه الفترة الأولى أمام منتخب الجامعة يوم الخميس المقبل، أما الودية الثانية ستكون أمام طهطا يوم الأحد من شهر نوفمبر الحالي".



وتابع الزين "تأتي هذه الوديات في إطار الوقوف على مستوى بعض العناصر الجديدة المقرر ضمها للفرقة خلال الفترة المقبلة، وأيضا لمعرفة وجودهم من عدمه بقائمة الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.



ويذكر أن مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا برئاسة رجب رزق، جدد الثقة في الجهاز الفني لشبان قنا بقيادة كمال الزين، مع الإحتفاظ بكافة عناصر الجهاز الفني.



وخلال الموسم المنتهى إستطاع شبان قنا أن يحل رابع ترتيب مجموعة الصعيد خلفا لفرق البنك الأهلى، بني سويف والألمونيوم، وكان الفريق القنائي الحصان الأسود للمجموعة مما قدمه من مستوى ونتائج خلال الموسم المنقضي.

