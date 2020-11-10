شبان قنا يبدأ ودياته استعدادا لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
Advertisements
قرر كمال الزين، المدير الفني لشبان قنا، خوض الفريق الأول لكرة القدم وديتين، قبيل بدء الموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد لموسم 2020/2021.

وقال كمال الزين، خلال تصريحاته لـ"الفجر الرياضي"، تقرر خوض وديتين خلال هذه الفترة الأولى أمام منتخب الجامعة يوم الخميس المقبل، أما الودية الثانية ستكون أمام طهطا يوم الأحد من شهر نوفمبر الحالي".

وتابع الزين "تأتي هذه الوديات في إطار الوقوف على مستوى بعض العناصر الجديدة المقرر ضمها للفرقة خلال الفترة المقبلة، وأيضا لمعرفة وجودهم من عدمه بقائمة الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا برئاسة رجب رزق، جدد الثقة في الجهاز الفني لشبان قنا بقيادة كمال الزين، مع الإحتفاظ بكافة عناصر الجهاز الفني.

وخلال الموسم المنتهى إستطاع شبان قنا أن يحل رابع ترتيب مجموعة الصعيد خلفا لفرق البنك الأهلى، بني سويف والألمونيوم، وكان الفريق القنائي الحصان الأسود للمجموعة مما قدمه من مستوى ونتائج خلال الموسم المنقضي.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 20 ساعة

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

07:16 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض