الديهي عن زيارة السيسي لليونان: علاقتنا مع أثينا تاريخية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر الأن أصبحت نمر اقتصادي في المنطقة بسبب سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، ان مصر فيما ماضي لم يكن لديها ترسيم خطوط حمراء، متابعا: "أقول للخونة والعملاء الذين يريدون هدم مصر ارجعوا إلى أماكنكم فمصر تتقدم ولا تتراجع".



وأشار الديهي إلى مصر أصبحت مكون رئيسي في نزاعات المنطقة، فنحن جزء من الحل في ليبيا كما أننا ندخل حل الصراع العربي الإسرائيلي ولا يمكن لاحد أن يحرم مصر من القيام بدورها، فنحن لا نعرف الكسل ولا التراخي.



وعلق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان قائلا:" هذه علاقات تاريخية بين البلدين"، موضحًا أن هذه هي الزيارة الأولي الرسمية بعد كورونا بخلاف زيارة العزاء في أمير الكويت، لافتا إلى أن اليونان دولة حضارة يهتم بها معظم دول العالم.



وأشار الديهي إلى أن العلاقة بين مصر وقبرص واليونان لها أهمية خاصة بسبب الاتفاقيات البحرية التي حدثت أخيرا، مضيفا أن هناك قضايا أمنية مشتركة فيما يخص محاربة الإرهاب وحل الأزمة الليبية وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا.