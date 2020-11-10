المنشآت السياحية تجدد تحذيراتها وتؤكد العقوبات مستمرة ضد المخالفين

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جددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة ، مناشدتها لأعضائها بالجمعية العمومية ضرورة الإستمرار والإلتزام بتطبيق الإجراءات والإشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة. الصحة ، والسياحة والآثار ،حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحى بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا .



وقالت الغرفة فى منشور دوري أصدرته اليوم الثلاثاء بإنه نظراً لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة من هذا الفيروس اللعين ،..فقد ورد خطاب آحر من وزارة السياحة بتاريخ اليوم 10 نوفمبر الجارى، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا المستجد وذلك إستعداداً لبدء الموسم السياحى الشتوى ،تحسباً من إندلاع الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه فى بلدان أخرى كثيرة .



وأشارت الغرفة إلى وزارة السياحة قد وجهت فى الكتاب الذى تلقته الغرفة ، بالتنبيه على المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية والوقائية .



وأكدت وزارة السياحة إنها ستقوم من جانبها بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة

على المنشآت والمطاعم السياحية ،وأن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشآة سياحية لعدم إلتزامها بتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والإحترازية المعتمدة من وزارة السياحة ، جارى التحقيق فيها حاليا.