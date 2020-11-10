الفجر الرياضي الفجر الرياضي شبان قنا يبدأ ودياته استعدادا لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:48 م نورهان ذكي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية منذ حوالي 4 ساعات منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا منذ يوم شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة منذ حوالي 10 ساعة وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا منذ يومين الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة منذ حوالي 3 ساعات بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية منذ ساعة أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب منذ حوالي 23 ساعة بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور منذ حوالي 14 ساعة شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن منذ ساعتين و 18 دقيقة إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه منذ نصف ساعة عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها منذ حوالي 20 ساعة تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي منذ ساعتين و 5 دقيقة باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي منذ ساعتين و 34 دقيقة عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا منذ يوم