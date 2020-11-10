الإسكان: بيع 87 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان الجديد

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قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه حتى الآن تم بيع 78 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد، مشيرة إلى أن هناك 12 ألف عميل قاموا بدفع مقدم جدية الحجز حتى الآن.



وأضافت "مي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح ما بين 75 إلى 120 متر، ويتم تقسيطها على أقساط ربع سنوية خلال ثلاث سنوات.



وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن وصلت إلى 670 ألف وحدة خلال الخمس سنوات، تم تسليم 336 ألف وحدة للأسر الذين انتقلوا إلى الوحدات بالفعل، موضحة أنه يتم تقسيط أسعار الوحدات في المدن الجديد حتى 23 عاما.



وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم نقل أكثر من مليون ونصف شخص لوحدات الإسكان في المدن الجديدة خلال الفترة الماضية.



وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، عن فتح باب الحجز على الوحدات السكنية لعدد 125 ألف وحدة سكنية، يتم طرحها بناء على تكليفات عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بإنشاء عدد من الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل.



ثم أوضح “يونس” ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدفعة الأولى التي أمر بها الرئيس السيسي تضم 100 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والـ 25 ألف وحدة أخرى لشريحة متوسطى الدخل.



كما كشف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوحدات يتم طرحها بالتشطيب الكامل، وتغطي معظم أنحاء الجمهورية، ليتمكن الأهالي من كل المحافظات التقديم والحصول على الوحدة السكنية التي يتراوح مساحتها من 75 متر و90 متر مربع.



مؤكدا أن يتم الحصول على الوحدة بعد سحب كراسة الشروط، وانطباق الشروط المحددة على المتقدم وهي عدم الحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان تعاوني من الدولة أوامتلاك وحدة سكنية أخرى، ولا يزيد دخلة عن 4000 جنية شهريا اذا كان عازب و6000 جنية اذا كان متزوج.