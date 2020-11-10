ماذا يحدث فى إثيوبيا؟.. بوادر حرب أهلية وآبى أحمد يقصف إقليم تيجراي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشئون الأفريقية، إن أثيوبيا دولة كبيرة متشعبة في القرن الأفريقي لها تاريخ في الصراعات والهجمات العسكرية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قبيلة تيجراي التي يتم قصفها من حكومة آبي أحمد حكمت أثيوبيا لأربعة عقود متواصلة.

وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشئون الأفريقية، أن الانقسامات تهدد الوحدة الوطنية الإثيوبية وهناك تناحر بين القبائل ينذر بحرب أهلية، مؤكدة أن آبي أحمد استغل الملء الأول لسد النهضة بطريقة سياسية لتهدئة الأمور في أثيوبيا.


وأشارت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشئون الأفريقية، إلى أن إقليم تيجراي الأثيوبي خاطب أكثر من 40 دولة للاعتراف به وانفصاله ولكن لم تكن هناك استجابة.

واستطردت، أن الاتحاد الأفريقي لا يتدخل في أي أزمة بدولة أفريقية كبيرة، والسودان تستقبل العديد من اللاجئين الأثيوبيين، وأريتريا تدعم عدد كبير من المقاتلين في أثيوبيا.

ولفتت إلى أن حرص أثيوبيا على عدم انفصال إقليم التيجراي لأنه من أغنى الأقاليم الأثيوبية، موضحة أن بعض قيادات الجيش الأثيوبي من إقليم تيجراي رفضوا ضرب الإقليم.

وأكدت أن آبي أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في 2019 منذ توليه الحكم وكان رده عنيف وأطاح بمعارضيه وبدأ في إقالة بعض المسئولين.

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