في اول لقاء إعلامي.. والد حسام حبيب يكشف حقيقة طلاق نجلة لشرين عبد الوهاب (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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رد اللواء حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على الأخبار التي نشرت حول انفصال نجله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا صحة لها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أنا قريب جدًا من شيرين عبدالوهاب  لأنها تعتبرني بمثابة والدها الثاني، وبعد سماعي لهذه الأخبار اتصلت على حسام، فأكد لي أنه هو وشيرين متفرغين لعملهم الجديد بعد افتتاحهما ستوديو جديد وأنهما يستعدان لطرح أعمال جديدة مميزة".

وأضاف: "حسام رجل ابن ناس وأمين والناس عارفين أنه على خلق، وشيرين تعتبره بمثابة أبوها وأخوها وزوجها وكل شيء لها وهما (كابل) جميل جدًا".

وتابع: "إثارة الشائعات حولهما ورائها بعض الناس الذين كانوا يعملون معها وهو وكيل أعمالها السابق، وبعد زواجها من حسام اكتشفوا اختلاسات مالية كبيرة وحدثت مشاكل كبيرة وحسام خرج براءة منها وهو وراء  انتشار هذه الأخبار".

وأكد أن حسام، حساس جدًا بسبب علاقته مع شيرين ومن ضمن حساسيته أنه عرض عليه مبالغ طائلة لكي يغني معها في حفلات وبالتحديد أغنيته معها، ولكنه رفض لكي لا يشاع عنه أنه يستغل شهرتها.

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