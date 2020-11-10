"التموين": نستعد لافتتاح 500 منفذ بمشروع جمعيتى قبل نهاية العام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي إن عدد منافذ المشروع وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتتح على مستوى الجمهورية خلال الثلاث مراحل التي تم تنفيذها من المشروع وجارى افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجارى التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

كما أوضح معاون الوزير ومدير المشروع بأن موافقة معالي الوزير على تجديد العقود في ضوء ما تم عرضه من جانب إدارة المشروع بالوزارة، مؤكداً بأن هناك تعليمات مشددة من معالي الوزير لشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بالتجديد للمنافذ التي كانت ملتزمة في العمل في الفترة السابقة بناءً على تقييم لهذه المنافذ من إدارات المشروع بالشركات وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمة لعمل المشروع ضمن المنظومة التموينية، وعدم التجديد للمنافذ التي لها مسير او سجل به مخالفات او تجاوزات.

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