نجم ريال مدريد يتفادي عقوبة السجن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير إسبانية، أن لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني، تفادي عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاكه قواعد العزل الصحي المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر، بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

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