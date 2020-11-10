إحالة أوراق ٣ متهمين للمفتي لقتل ربة منزل و الشروع فى قتل نجلها بقنا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:19 م
بسام عبدالحميد
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قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى واحمد عبد الحى قوره إحالة أوراق ٣ متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لقيامهم بقتل ربة منزل والشروع فى قتل نجلها لسرقتهما.


تعود أحداث القضيه ليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع خيريه عبد الراضى بربرى ٦٠ سنه وإصابة نجلها يوسف احمد محمد بطعنات اثر قيام مجهولين بالتسلل لمنزلهم وتفتيشه بهدف السرقة.

و كشفت التحريات أن مرتكبى الحادث كلا من هاشم ع ف ٣٢ سنه وحاتم م ا ٢٨ سنه وشهرته ومحمود ح م ومن دندره بقنا حيث اعتقدوا بوجود قطع اثريه فى منزل المجنى عليها وقاموا بالتسلل للمنزل وأثناء قيامهم بالتفتيش استيقظت المجنى عليها فانهالوا علي رأسها بقطعة خرسانية فقتلوها ثم شعر بهم نجلها فانهالوا عليه بسكين ولم يجدوا سوى حلق القتيله فسرقوه وفروا هاربين.

و تمكنت قوات الأمن من ضبطهم وإحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى واحمد عبد الحى قوره بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.

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