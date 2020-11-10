حسن يقود شباب الزهراء بالقسم الثالث

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تعاقد مجلس إدارة مركز شباب الزهراء برئاسة المهندس عرفات أمين، مع محمود حسن، مديرا فنيا للفريق الأول بالموسم الجديد بدوري القسم الثالث وذلك عن المجموعة الأولى والتي تشرف عليها منطقة أسوان.



وقال حسن خلال تصريحاته للفجر الرياضي، "توصلت مع مجلس الإدارة لقيادة الفريق فنيا خلال الموسم الجديد، وإعطائي كافة الصلاحيات لإختيار فريق قوي قادر على المنافسة للصعود للقسم الثاني".



وتابع مدرب مركز شباب الزهراء، بالتدعيمات وإختيار عناصر مميزة مع قائمة الفريق الأولى نستطيع المنافسة هذا الموسم حول بطاقة الصعود المؤهلة للقسم الثاني.





ويذكر أن محمود حسن سبق وأن درب فريق سلام إسنا، واستطاع الصعود بالفريق الأول من القسم الرابع للثالث، ومن بعده الصعود للدوري القسم الثاني لثاني مرة بتاريخ النادي منذ 22 عاما.



وبعدها تولى حسن القيادة الفنية لمرة شباب إدفو من موسمين استطاع جعل الفريق الأول منافسا وندا للعديد من الفرق، ولكن هذا الموسم بعد الفريق عن المنافسة قبيل نهاية الدوري بجولتين.

ويذكر أن مركز شباب الزهراء انهى الموسم الماضي محتلا وصافة المجموعة الأولى أسوان خلفا لكيما أسوان بفارق نقطة وحيدة، وظل منافسا على بطاقة الصعود حتى لآخر جولة من منافسات المجموعة

