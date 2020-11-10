إعدام شقيقين شنقا لقيامهما بقتل ٣ أشخاص أخذا بالثأر بقرية الحجيرات



و تم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى واحمد عبد الحق قوره بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد.حيث قررت اعدام الأول والثانى وانقضاء الدعوى على الثالث لوفاته.

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى واحمد عبد الحق قوره، باعدام شقيقين شنقا لقيامهما بقتل ٣ أشخاص اخذا بالثأر بقرية الحجيرات بقنا.تعود أحداث القضيه ليوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع كلا من مبارك عبده حفنى وعبد القادر موسي حفنى وموسي على حفنى اثر اصابتهم بطلقات ناريه على الطريق الزراعى أمام قرية الحجيرات بقنا.و تبين أن مرتكبى الحادث كلا من عمرو م ع وشقيقه ايمن وابن عمهما فيصل ح ح حيث تربصوا للمجنى عليهم أثناء عودتهم من الزراعات وأطلقوا عليهم وابلا من الاعيره الناريه أخذا بالثأر.