الداخلية يضم مدافع بنى سويف في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح مجلس إدارة نادي الداخلية، أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني، من ضم أحمد محمود الشهير بـ"أحمد الأمور" مدافع بني سويف السابق، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ضمن تعديمات الموسم الجديد.

ووقع اللاعب عقود إنتقاله لفريق الداخلية بحضور مسؤلي الناديين، ومحمد عبدالجابر، وكيل اللاعب، وأيضا هشام ذكريا، المدير الفني للداخلية.

ولم تستغرق الصفقة سوى أيام معدودة خاصة كون اللاعب أحد ناشين الداخلية ولعب ضمن صفوفه لمدة 9 مواسم قبل أن ينتقل لصفوف أسوان، ثم بنى سويف ببداية الموسم الماضى بصفقة انتقال حر.
وقال الأمور خلال تصريحاته للفجر الرياضي "جمهور بني سويف محترم ومخلص وإن شاء الله ربنا هيعوضهم بالصعود الموسم الجديد وأشكر مجلس الإدارة لموافقته على رحيلى واحترام رغبتى".
ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من أيمن المزين، مديرا فنيا،أحمد عاصم، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى، محمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد، جهاز طبي، ياسر التونى، مديرا للكرة، ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.

وانهى بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز الثانى برصيد 44 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني.

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