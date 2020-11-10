وزير الشباب يكشف تفاصيل مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" قبل نهائي أفريقيا



تحدث اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي عن جاهزية الملعب لاستضافة المواجهات الإفريقية للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.



وقال درويش في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أتمنى أن يكون نهائي دوري الأبطال مصري بين الأهلي والزمالك".



وأضاف: "استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات الإفريقية في نصف النهائي، القائمين على العمل وشركات الصيانة في الاستاد يقومون بجهد كبير، في الحفاظ على الملعب وتجهيزه بشكل مستمر".



وواصل: "جاهزون لاستقبال الجماهير سواء 5 ألاف لكل نادٍ أو 10 ألاف مشجع لكل فريق".



وتابع درويش: "جاهزون لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات في استاد القاهرة الدولي".



وواصل: "نقوم بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم والأندية، وسنوفر بوابة رئيسية خاصة للمقصورة، وآخرى للجماهير في حالة حضورهم".



وأكمل: "نتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وجاهزون لاستضافة المباراة والباقي على اللاعبين من أجل إمتاع الجماهير".



وأتم: "يوم 30 أكتوبر ستصل لجنة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل تنظيم مونديال اليد، سبق وقاموا بزيارتنا في فترة سابقة، وانبهروا بالإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها، قادرون على استضافة الأحداث الكبرى دائما، وقمنا بإجراء صيانة في الصالة الرئيسية، وسننظم بطولة تليق بنفس، ونعمل على إنهاء إجراءات الصيانة والتجديد".

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تحت شعار "مصر أولًا.. ولا للتعصب".وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل مؤتمر صحفي لهذه المبادرة للتأكيد على ضرورة التشجيع بعيدًا عن التعصب.وناشد وسائل الإعلام بتوعية الجماهير تحت شعار مصر اولا لا للتعصب قبل مباراة نهائي أفريقيا والتي ستقام في إستاد القاهرة الدولي بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه يتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر لدعم اللاعبين قبل مباراة توجو في تصفيات أمم أفريقيا.اقرأ أيضًا