مذبحة في البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، الإبقاء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ابقي البنك على كلاً من "أحمد صبحي، ومحمد حامد، وحسام الصانع، وعلي صابر، ومحمد لعبة، ومحمد مصطفى، وأمير مدحت.

ورحل عن البنك، كلاً من " سيد منير، ومحمود جمعه، ولاندري، وعمرو سمير، وجيدا وعبد الوهاب، وطارق مصيلحي، وماجد عادل، وسميرممدوح(فييرا)،وأحمد طارق سعودي،وأحمد جمال، وأحمد محمد عبده(بلحة)،وأحمد إبراهيم(عجلة)، ونادر السيد، وأحمد حامد، ومحمد ناجح، ومحمد فوزي، وعمرو عزت.


وضم الفريق عدد من الصفقات الجديدة أبرزهم، محمد كوفي، وموسى دياورا، لاعب الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، وثنائي المصري بهاء مجدي، وأحمد ياسر ،وفادي فريد ،مهاجم اسوان ،وثنائي الأهلي ،شادي رضوان ،ومحمد فخري ،وعاصم صلاح ،ظهير ايسر طلائع الجيش .

ويسعى الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية لتعزيز صفوف الفريق، وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق إستعداداً للموسم المقبل بالدوري الممتاز.

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