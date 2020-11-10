رينا يطالب ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع نجم نابولي
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:00 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
طالب الإسباني بيبي رينا حارس مرمى لاتسيو الإيطالي عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي نجم خط وسط نابولي الإيطالي.
وعن زميله السابق، قال رينا في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية:"زيلينسكي لاعب رائع للغاية وأنا أرى أنّه يملك القدرة على اللعب لريال مدريد أو برشلونة".
واختتم رينا تصريحاته قائلاً:"لا أفكر في الإعتزال خلال الوقت الحالي على الرغم من بلوغي سن 38 عامًا وأرى أني في حالة جيدة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا