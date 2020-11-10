رينا يطالب ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع نجم نابولي





طالب الإسباني بيبي رينا حارس مرمى لاتسيو الإيطالي عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي نجم خط وسط نابولي الإيطالي.





وعن زميله السابق، قال رينا في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية:"زيلينسكي لاعب رائع للغاية وأنا أرى أنّه يملك القدرة على اللعب لريال مدريد أو برشلونة".





واختتم رينا تصريحاته قائلاً:"لا أفكر في الإعتزال خلال الوقت الحالي على الرغم من بلوغي سن 38 عامًا وأرى أني في حالة جيدة".



