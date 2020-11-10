"الصحة": نعمل حاليًا على خروج تحليل كورونا في أقل من 7 ساعات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل المصرية اعتمدت دولية، وبذلك أصبحت المعامل المصرية الأولى في الشرق الاوسط المعتمدة في إجراء تحليل الpcrلفيروس كورونا.

وتابعت "الجندي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد تدعم المعامل بشكل كبير للغاية، وتم افتتاح 61 معملًا في كافة المحافظة، بعد أزمة كورونا لإجراء التحاليل اللازمة، وهذا يأتي في أطار توفير التنقلات على المواطنين.

ولفت إلى أن أجراء التحاليل فيروس كورونا يتم في 24 ساعة، ونعمل حاليًا على تقليل زمن خروج التحليل في أقل من 7 ساعات، مشيرة إلى أن ثمن إجراء تحليل كورونا يقدر بـ1200 جميه للمصري و100 دولار للأجنبي



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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