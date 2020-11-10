الوحش الصيني.. soueast dx7 2021 بالسعر والمواصفات

بعد أن أعلنت شركة Soueast DX7 الصينية في مصر عن توفر تجارب القيادة لسياراتها Soueast DX3، قررت إطلاق سيارتها الجديدة 2021 soueast DX7، وقالت الشركة أن Soueast DX7 2021 متاح في مصر بمحرك ميتسوبيشي ياباني.





soueast dx7 2021





يأتي محرك 2021 soueast dx7 بمحرك توربو 1500 سي سي بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.





يبلغ طول السيارة 4.58 مترًا وعرضها 1.9 مترًا وارتفاعها 1.71 مترًا، وقاعدة عجلاتها 2.7 مترًا.





تحتوي Soueast DX7 2021 على أجهزة أمان متعددة، بما في ذلك 4 وسائد هوائية، ونظام ثبات إلكتروني، ومكابح ABS و EBD، مع نظام لمنع السيارة من الانقلاب ومساعد لتسلق الطرق، بينما يوجد على الجانب الآخر فرش جلدية، وتعديل كهربائي لمقعد السائق وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس.





تأتي Soueast DX7 2021 مع نظام تعليق أمامي وخلفي مستقل، طراز MacPherson، مقود مرن، كهربائي، نظام توفير الوقود، نقرة واحدة لوضع القيادة الرياضية ، فتحة سقف بانورامية، مصابيح أمامية ذكية، حساسة للفتح و قفل ومصابيح LED نهارية ونظام إضاءة إضافي للقيادة على مرايا دوارة وقوة وعجلات كبيرة مقاس 18 بوصة.





سعر ساوايست DX7 2021 في مصر





Soueast DX7 2021 Honor بسعر 385000 جنيه