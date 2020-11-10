الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار حتى يوم الخميس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:51 م
الأرصاد
الأرصاد
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الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار حتى يوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن المناطق التي من المتوقع أن تهطل الأمطار فيها خلال 72 ساعة القادمة، موضحة نسب الأمطار لكل منطقة، بحسب توقعات خبراءها.

خريطة هطول الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر

وتوقع خبراء الهيئة احتمالية هطول أمطار خفيفة في بعض مناطق الوجه البحري تصل إلى 40٪، مصحوبة برياح معتدلة، وترتفع فرص السقوط على السواحل الشمالية الغربية إلى 50٪، مع هطول أمطار معتدلة مصحوبة برياح معتدلة السرعة في المناطق الغربية.

أما بالنسبة لمناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر، فستسقط أمطار خفيفة على بعض سلاسل جنوب البحر الأحمر، بمعدل سقوط 30٪، مصحوبة برياح معتدلة.

خريطة هطول الأمطار الأربعاء 11 نوفمبر

وبحسب الخبراء فإن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30٪ في بعض مناطق الوجه البحري مصحوبة برياح معتدلة بينما تزداد فرص السقوط على السواحل الشمالية الغربية إلى 50٪ لذلك ستكون هناك أمطار خفيفة في بعض المناطق مصحوبة برياح معتدلة بينما لا توجد فرص لسقوط الأمطار على باقي مناطق الجمهورية.

خريطة هطول الأمطار الخميس 12 نوفمبر

كما توقع الخبراء عدم هطول أمطار على عموم الجمهورية، مشيرين إلى وجود نشاط في حركة الرياح في البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة 

أعلنت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة للـ 72 ساعة القادمة هي كالتالي:

درجات الحرارة العظمى

القاهرة والوجه البحري 23  27
الجنوب 26  31
السواحل الشمالية 23  26

درجات الحرارة الصغرى

القاهرة والوجه البحري 12  16
الجنوب 17
السواحل الشمالية 12  16

الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار حتى يوم الخميس

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