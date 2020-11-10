الصحة: لم نعط أي تصريح لأي معمل خاص لإجراء تحاليل "pcr"

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قالت نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن عدد المعامل على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل فيروس كورونا وصلت إلى 61 معمل، مشيرة إلى 27 معمل منها فقط المتعلقة بتحاليل السفر.



وأضاف "نانسي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن الـ27 معمل منتشرين في جميع محافظات الجمهورية وذلك لتقليل التزاحم والتكدس على المعامل المركزية في القاهرة.



وأشارت إلى أن تحاليل البي سي ار في هذه المعامل معتمدة وذلك بعد ربط هذه المعامل بالمعامل المركزية في القاهرة وهي مختومة بالعلامة المائية، مؤكدة أنه تم الحصول على الاعتماد الدولي لهذه المعامل المتخصصة في إجراء تحاليل البي سي ار للكشف عن كورونا.



وأوضحت أن وزارة الصحة لم تعطي أي تصريح لأي معمل خاص لإجراء تحاليل البي سي ار، لافتة إلى أن نتيجة المسحات تظهر خلال 24 ساعة على الأكثر، وفي حالة كانت الحالة طارئة يمكن إخراجها في أقل من 3 إلى 6 ساعات وهي خدمة مجانية تقدمها المعامل المركزية لمن يتم تحويله من المستشفيات لإجرائها وفقط بمبلغ مالي لمن يريد القيام بها من أجل السفر.



وحول تجارب لقاحي فيروس كورونا التي تشارك بها الدولة المصرية مع عدد من الدول العربية ودولة الصين لفتت رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إلى أن التجارب تسير بصورة طبيعية وتم رصد بعض الأجسام المضادة في أجسام بعض المتطوعين ممن تلقوا هذه اللقاحات وهذا دليل على فعاليته ولكنه مازال في مرحلة التجريب.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.