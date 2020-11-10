وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة حول إنتاج لقاح كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن هناك عشرات اللقاحات قيد التصنع الآن في مناطق متفرقة في العالم، ولكن هناك 7 لقاحات فقط قريبة من مرحلة الإنتاج، وأهمهم لقاح جامعة أكسفورد الذي قد ينتج خلال أسبوع أو اثنين، وستحصل عليه فرنسا وأوروبا بالكال خلال فترة قليلة.

وتابع "حاتم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن لقاح فايز الأمريكي مخترع من قبل شركة ألمانية، وهو الأكثر شهرة بسبب أن الدعية الامريكية هي الأكثر تأثيرًا من غيرها، لافتًا إلى أن هناك لقاح فرنسي انجليزي سينتج قبل نهاية هذا العام، خلاف اللقاح الروسي الذي أنتج بالفعل، وبدأ تطعيم به المواطنين الروس، ولكن لم يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حجزت 30 مليون لجرعة من اللقاح الإنجليزي، واللقاح الصيني إذا ثبت فاعليته سينتج في مصر، مشيرا إلى أن مصر عضو فاعل في التحالف الدولي لإنتاج اللقاحات، وحصة مصر محجوزة في اللقاحات التي ستنتج في العالم.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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