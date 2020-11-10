أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأمريكية "فيديو"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية بالدولار وهبوط أسعار الذهب لها علاقة بالاقتصاد العالمي وكورونا والانتخابات الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العوامل السابقة أثرت على أسعار الذهب.

وتابع أن النظرة التفاؤلية بعد الانتخابات الامريكية أثرت على الذهب والدولار والتوقع أن العام القادم يتم النظر إليه بنظرة تفاؤلية وسيؤدي لحركة تجارة أفضل وسيستقر سوق الذهب بناء على ذلك.

وواصلت أسعار الذهب هبوطها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 15 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 820 جنيًها مقابل 835 جنيهًا، بنهاية تعاملات أمس.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس بقيمة 17 جنيهًا، ليصبح إجمالي الانخفاض في سعر الجرام 32 جنيهًا خلال اليوم وأمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.49% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 8 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1871 دولارًا في تمام الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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