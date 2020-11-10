البنك الأهلي يتعاقد مع وسط نادي انبي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يواصل الفريق الكروي الأول، بنادي البنك الأهلي، بقيادة محمد يوسف، دعم خطوطه، استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز، بالحصول على توقيع اللاعب محمد بسيوني ،وسط ملعب فريق انبي ، لمدة موسمين.  

وكان البنك الأهلي قد أعلن عن ضم أكثر من لاعب منهم، محمد كوفي، لاعب المصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين مدافع مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ، بهاء مجدي ،وأحمد ياسر .

كما حصل البنك على توقيع فادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش. 

 ويقود البنك جهاز مكون من " محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفي، مدرب عام، ومحمد رمضان، مدرب مساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى، وأيمن صبحي مدير إداري، ومعتز إداري.

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