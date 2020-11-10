البنك الأهلي يتعاقد مع وسط نادي انبي





وكان البنك الأهلي قد أعلن عن ضم أكثر من لاعب منهم، محمد كوفي، لاعب المصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين مدافع مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ، بهاء مجدي ،وأحمد ياسر .





كما حصل البنك على توقيع فادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش.





ويقود البنك جهاز مكون من " محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفي، مدرب عام، ومحمد رمضان، مدرب مساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى، وأيمن صبحي مدير إداري، ومعتز إداري.

يواصل الفريق الكروي الأول، بنادي البنك الأهلي، بقيادة محمد يوسف، دعم خطوطه، استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز، بالحصول على توقيع اللاعب محمد بسيوني ،وسط ملعب فريق انبي ، لمدة موسمين.