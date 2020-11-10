اخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب ظهور الكرش لدى الرجال

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الدهون التي تقع أسفل الجلد في معظم أجزاء الجسم والتي يمكن أن يمسكها الشخص بيديه تُعرف بالدهون تحت الجلد، بينما تسمى الدهون التي تتراكم في البطن وتعرف بالكرش بالدهون الحشوية، لأنها تتراكم في الفراغات بين الأحشاء وحول الأعضاء الداخلية مثل المعدة والأمعاء.

وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أسباب ظهور الكرش تأتي من خلال الأطعمة والمشروبات السكرية والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر، بالإضافة إلى المشروبات الغازية، والشاي الحلو، مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين تناول السكر بكثرة، وخاصة الفركتوز، وتراكم الدهون الزائدة في البطن.

وتابعت: "يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول إلى أمراض الكبد وغيرها من المشاكل الصحية؛ والتي تمنع حرق الدهون"، مشيرة إلى أن السعرات الحرارية الزائدة من الكحول يتم تخزينها جزئيًا على شكل دهون في البطن ثم تتراكم وتتحول الى الكرش لدى الرجال.

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