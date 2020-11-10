تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي





رفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل صالح جمعة عن النادي الأهلي





وتقلصت فرص صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية سواء مع فايلر، مدرب الفريق السابق أو بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ترفض فكرة الاستغناء نهائيًا عن صالح جمعة بينما رحبت بإعارته.





وأوضح المصدر أن مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، يرون أن صالح جمعة موهبة كروية ويحتاج فقط فرصة المشاركة من أجل استعادة مستواه.





وأتم المصدر أن إدارة النادي الأهلي ستناقش مصير صالح جمعة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي أكد أن صالح موهبة كروية.



