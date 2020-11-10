هل يمكن التخلص من الكرش بسرعة؟.. أخصائية تغذية تجيب

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه لا يوجد حلول سحرية للتخلص من الكرش بسرعة، وإنما يتطلب الأمر بعض الجهد والالتزام والمثابرة، واتباع نمط حياة صحي، وتبني بعض الطرق التي تساهم في التخلص من الكرش.



وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن التخلص من دهون الكرش يتعمد على السعرات الحرارية السلبية، أي من خلال خفض السعرات الحرارية المُتناولة مقارنة بكمية السعرات التي يحرقها الجسم؛ فقرابة نصف كيلوجرام واحد من الدهون تعادل 3،500 سعرة حرارية، وبذلك فإن خفض هذه الكمية من السعرات أسبوعيًا يقلل هذه الكمية من الدهون، وللوصول إلى ذلك يمكن خفض 500 سعرة حرارية يوميًا، مما يساهم في خسارة 2 كيلو جرام شهريًا.



وتابعت: "ممارسة التمارين البدنية الرياضية تساهم بشكل كبير في زيادة حرق السعرات الحرارية، والتخلص من الكرش؛ بالإضافة إلى بناء كتلة عضلية، مما يرفع من معدل التمثيل الغذائي؛ وذلك إن كانت بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الرياضية ذات الشدة المتوسطة؛ مثل المشي بسرعة، وركوب الدراجات، أو ممارسة ساعة من التمارين عالية الشدة، مثل الجري الخفيف، والهرولة.



