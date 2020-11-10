مانشستر يونايتد يفقد لوك شو بسبب الإصابة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبه لوك شو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا رفقة الشياطين الحمر.









وخرج شو البالغ من العمر 25 عاماً مصاباً من المباراة ليحل أكسل توانزيبي بدلاً منه.







ويتوقع أن يغيب مدافع منتخب إنجلترا عن مواجهات وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز وكذلك عن مباريات اسطنبول باشاك شهر وباريس سان جيرمان ورازن بال شبورت لايبزيغ في دوري الأبطال.







وشارك شو في جميع مباريات يونايتد في الدوري الممتاز قبل الإصابة.







وستمهد إصابته لمشاركة الوافد الجديد أليكس تيليس الذي أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي لكنه تعافى.