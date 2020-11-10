لايف كوتش: تقييم العلاقات بناءً على المشاعر كارثة لهذا السبب (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أيمن فتيحة، لايف كوتش ومعالج الصدمات، إن هناك ضرورة لإحداث توازن بين القلب والعقل في أي علاقة عاطفية، لافتَا إلى أن المشاعر غير ثابتة وأحيانًا تكون في حالة مرتفعة واحيانًا منخفضة، وهذا أمر طبيعي، وينطبق على الحب مع الأبناء أو الازواج.

وتابع "فتيحة"، خلال حواره عبر تطبيق زوم، مع الإعلاميتان ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن تقييم العلاقات بناءً على المشاعر كارثة، لأن المشاعر طاقة متحركة وليست ثابتة، وقد تتغير في نفس اليوم، مشددًا على أن الشعور بحالة من ارتياح في بداية العلاقة أمر كافي جدًا في بداية أي علاقة.

وأضاف أن الأصل عدم اتمام الزواج، إذا وجدت صفات لا يمكن أن يتقبلها أي طرف، والمعيار لإتمام هذه العلاقة هو عدم القدرة على التعايش مع بعض الصفات السلبية، معقبًا: "لو أنا في علاقة مبنية على الاستغلال أو مليئة بالأنانية، قولا واحد لا يجب إتمام العلاقة، لأن إتمام العلاقة يعني الدخول في سلسلة كبيرة من المعاناة

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