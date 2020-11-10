إعاره حاوي ميجا سبورت إلى سرس الليان بالقسم الثاني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان على توقيع أكثر من لاعب جديد، خلال فترة الإنتقالات الحالية، استعداداً للمشاركة في دوري القسم الثاني 2020-2021.

وقام اللاعب مصطفى صيام جناح مهاجم فريق ميجا سبورت، بالتوقيع للفريق السرساوي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان صيام قريبا من الإنضمام لفريق الزرقا، قبل أن يستقر على التوقيع لسرس الليان استعداداً للموسم المقبل.

ويعد مصطفى صيام من مواليد 1995 ولعب من قبل في صفوف مركز شباب تلا، قبل أن ينضم لميجا سبورت منذ 3 سنوات.

كما ضم فريق سرس الليان اللاعب محمد خيري لاعب ميجا لمدة موسم وحيد أيضاً على سبيل الإعارة.

وتعاقد الفريق لمنوفي مؤخراً مع أكثر من لاعب جديد من القسم الثالث منهم محمد حله، من ميت خاقان ونادر النويهي من عرب الرمل وأحمد ريعه من أبوحماد.

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