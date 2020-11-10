لايف كوتش: التنازل في العلاقات الزوجية أمر مرفوض في هذه الحالة (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أيمن فتيحة، لايف كوتش ومعالج الصدمات، إن الأصل في الزواج عدم التفكير في الانفصال، إلا في آخر مرحلة، مشيرًا إلى أن التنازل في العلاقات الزوجية أمر مرفوض إلا لمن يستحق.

وتابع "فتيحة"، خلال حواره عبر تطبيق زوم، مع الإعلاميتان ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن البعض يستمر في التنازل في العلاقة حتى يصل إلى خسائر فادحة، معقبًا: "للأسف محدش بيتغير إلا لو هو عايز يتغير"

ولفت إلى أن فكرة عدم تقبل الانفصال في العلاقة الزوجية، يؤدي إلى صدامات كبيرة جدًا، ولا يجب اتخاذ أي قرار في حالة انفعالية، خاصة أن معظم حالات الطلاق تتم في حالات انفعالية.

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