خبير سياسي: الأحداث في إثيوبيا ستؤثر سلبًا على دول الجوار

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قال الكاتب والمحلل السياسي طارق عثمان، إن الأحداث في إثيوبيا ستؤثر سلبا على دول الجوار خاصة السودان بسبب نزوح اللاجئين بسبب القتال المحتدم في إقليم تيجراي.



وأضاف خلال لقائه مع قناة الغد، أن هناك 2000 لاجئ إثيوبي هربوا من إثيوبيا نحو شرق السودان مما يزيد الأزمة تعقيدًا بالنسبة للسودان.



وأوضح أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أجرى عدة اتصالات مع الجانب الإثيوبي لبحث حلول التهدئة للأحداث في إثيوبيا.



وأشار إلى أن الحكومة السودانية أكدت الاستمرار في البحث عن الحل السلمي للأحداث في إثيوبيا.



وأكمل أن الحكومة السودانية مضطرة للسعي الجاد للتوسط بين الأطراف الإثيوبية باعتبار أن السودان المتضرر الأكبر.



وأفادت الأمم المتحدة فرار آلاف الإثيوبيين من القتال المحتدم في إقليم تيجراي إلى السودان.



وذكرت وكالة أنباء السودان أن من بين الفارين عناصر من الجيش الفيدرالي الأثيوبي من قبائل الأمهرا.



