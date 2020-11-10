"الإسكان" تكشف تفاصيل إعفاء المتخلفين من غرامات التأخير على الأقساط (فيديو)

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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أطلقت مبادرة تسهيلًا على حاجزي الوحدات المتأخرين في تسديد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات بسبب صعوبة التدفقات المالية في ظل جائحة كورونا التي أثرت على قطاعات كثيرة في المجتمع.



وقال "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه لمدة شهر من تاريخ صدور هذا الإعلان سيكون متاح لأي حاجز وحدة سكنية وعليه أقساط متأخرة أن يقوم بتسديد جميع الأقساط المتأخرة بعد رفع غرامة التأخير.



ومن ناحية أخرى أشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه سيتم طرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة وبها مساحات متنوعة وفي محافظات متنوعة بمقدم حجز 50 ألف جنيه، موضحًا أن الحجز سيكون الكترونيًا فقط وبأسبقية الحجز.



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى - خدمى – استثمارى – صناعى)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.



وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحًا أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز).