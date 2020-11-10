"الإسكان" تكشف تفاصيل إعفاء المتخلفين من غرامات التأخير على الأقساط (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة أطلقت مبادرة تسهيلًا على حاجزي الوحدات المتأخرين في تسديد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات بسبب صعوبة التدفقات المالية في ظل جائحة كورونا التي أثرت على قطاعات كثيرة في المجتمع.

وقال "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه لمدة شهر من تاريخ صدور هذا الإعلان سيكون متاح لأي حاجز وحدة سكنية وعليه أقساط متأخرة أن يقوم بتسديد جميع الأقساط المتأخرة بعد رفع غرامة التأخير.

ومن ناحية أخرى أشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه سيتم طرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة وبها مساحات متنوعة وفي محافظات متنوعة بمقدم حجز 50 ألف جنيه، موضحًا أن الحجز سيكون الكترونيًا فقط وبأسبقية الحجز.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى - خدمى – استثمارى – صناعى)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحًا أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز).

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ ساعة و نصف

إعاره حاوي ميجا سبورت إلى سرس الليان بالقسم الثاني

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ نصف ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 9 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:16 م

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

07:01 م

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض