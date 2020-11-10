محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
ريهام على
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فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مستشفى الفيوم العام، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، وكذا توافر المستلزمات الطبية.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأكد على كافة العاملين بالقسم والمرضى المحتجزين بضرورة إرتداء الكمامات والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووجه "الأنصاري" مدير المستشفى بتخصيص مكان آخر فى قسم الاستقبال للكشف على الأطفال مع زيادة عدد الأطباء بالقسم لتوقيع الكشف الطبي اللازم على كافة المرضى المترددين، كما وجه أيضًا بزيادة عدد الاستراحات ومقاعد الجلوس بقسم الاستقبال، حتي يتمكن كافة المواطنين المترددين على المستشفي من الجلوس مع الحفاظ على المسافات البينية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد الذي يجرى إنشاءه داخل المستشفى على مساحة 300 متر، والذي سيتكون من 3 أدوار وسيضم 34 ماكينة غسيل كلوي ومحطات المياة والأكسجين، لافتًا انه من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الانشاءات والتجهيزات الطبية بالمبنى خلال 6 أشهر من الآن.

كما استمع المحافظ لشكوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا باتخاذ الإجراءات الطبية فورًا وتوفير العلاج اللازم لأحد المرضى بقسم الجراحة، وطفل مريض بقسم الأطفال.
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام لمتابعة سير العمل

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