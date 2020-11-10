هيئة الأدوية: المستحضرات المثيلة تؤدي نفس الأثر العلاجي بثمن أقل من 40%

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قال الدكتور بيتر عفت، مدير القطاع الطبي بأحد شركات الأدوية العالمية، إن الهدف من المؤتمر الطبي الذي قامت بعقده هيئة الدواء مع إحدى شركات الدواء العالمية، هو الإعلان عن الإرشادات التي تنظم تقديم الأدوية المثيلة في مصر.



من جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس قطاع المنتجات الطبية بهيئة الدواء المصرية، خلال تقرير مذاع ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، إن المستحضرات المثيلة هي عبارة عن مستحضرات شبيه لدرجة كبيرة للمستحضر الأصلي الذي يكون سعره مرتفع جدًا، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت تنتج مستحضرات مثيلة بتكلفة أقل من المستحضر الأصل بسبة تصل لـ42%.



ومن جانب آخر أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الادوية المصرية، إن الأدوية الحيوية التي تعالج الكثير من الأمراض المستعصية ثمنها مرتفع جدًا، ولذلك نعمل على إنتاج أدوية مجموعة من الأدوية المثيلة التي تؤدي نفس الأثر العلاجي للمستحضرات الأصلية بثمن أقل.



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عقد ورشة عمل عن الأدوية الحيوية المثيلة Biosimilars، للصيادلة والصيادلة الإكلينيكيين العاملين بفرع هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية على مستوى العالم.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن ورشة مثائل الأدوية الحيوية تدور حول التعريف بالأدوية الحيوية ومثائلها، وأهمية استخدامها في علاج بعض الأمراض بدقة وجودة عالية، وطريقة تصنيع هذه الأدوية والتي تستغرق في أخذ الموافقات من (FDA) هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ما بين (8 – 10) سنوات للتأكد من مدى أمانها وفاعليتها وجودتها في علاج الأمراض، إلى جانب تأثير استخدام هذه الأدوية الحيوية المثيلة في تحسين النتيجة الطبية للمرضى.

