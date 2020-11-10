هيئة الأدوية: المستحضرات المثيلة تؤدي نفس الأثر العلاجي بثمن أقل من 40%

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور بيتر عفت، مدير القطاع الطبي بأحد شركات الأدوية العالمية، إن الهدف من المؤتمر الطبي الذي قامت بعقده هيئة الدواء مع إحدى شركات الدواء العالمية، هو الإعلان عن الإرشادات التي تنظم تقديم الأدوية المثيلة في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس قطاع المنتجات الطبية بهيئة الدواء المصرية، خلال تقرير مذاع ببرنامج  "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، إن المستحضرات المثيلة هي عبارة عن مستحضرات شبيه لدرجة كبيرة للمستحضر الأصلي الذي يكون سعره مرتفع جدًا، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت تنتج مستحضرات مثيلة بتكلفة أقل من المستحضر الأصل بسبة تصل لـ42%.

ومن جانب آخر أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الادوية المصرية، إن الأدوية الحيوية التي تعالج الكثير من الأمراض المستعصية ثمنها مرتفع جدًا، ولذلك نعمل على إنتاج أدوية مجموعة من الأدوية المثيلة التي تؤدي نفس الأثر العلاجي للمستحضرات الأصلية بثمن أقل.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عقد ورشة عمل عن الأدوية الحيوية المثيلة Biosimilars، للصيادلة والصيادلة الإكلينيكيين العاملين بفرع هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية على مستوى العالم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن ورشة مثائل الأدوية الحيوية تدور حول التعريف بالأدوية الحيوية ومثائلها، وأهمية استخدامها في علاج بعض الأمراض بدقة وجودة عالية، وطريقة تصنيع هذه الأدوية والتي تستغرق في أخذ الموافقات من (FDA) هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ما بين (8 – 10) سنوات للتأكد من مدى أمانها وفاعليتها وجودتها في علاج الأمراض، إلى جانب تأثير استخدام هذه الأدوية الحيوية المثيلة في تحسين النتيجة الطبية للمرضى.

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ نصف ساعة

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

06:31 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض