نقل برلماني لمستشفى العزل بسبب إصابته بكورونا بالقليوبية

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أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، نقل الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، اليوم الثلاثاء، للمستشفى وذلك إثرا إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أعلن إصابته يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه بالعزل المنزلى.



وأكد "منير" في تصريحات صحفية، أن الوضع الصحى للدكتور جمال حجاج مستقر، وأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت طفيفة، وأنه تم وضعه بالحجر الصحى لتقديم الخدمة الطبية له وبدء البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا بالمستشفى.



وكان الدكتور جمال حجاج مرشح مجلس عن دائرة بنها، أعلن عبر صفحته الرسمية إصابته بفيروس كورونا".